Çok Bulutlu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 08.02.2025 14:59

Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz." ifadesini kullandı.

Açıköğretim fakülteleri yeniden tasarlanıyor

Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na katılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, burada yaptığı konuşmada, açıköğretim fakülteleriyle ilgili önemli değişiklikler yapacaklarını belirtti.

"Hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek"

Açıköğretimi, örgün eğitimle yarışan, ona alternatif olacak programların yer aldığı bir fakülte veya üniversite olmaktan çıkaracaklarını anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Açıköğretim fakültelerini, gerek çalışan, gerek üniversitede okuma imkanı bulamayan, gerekse beceri ve yetkinliklerini artırmak isteyen vatandaşlarımızın bu açığını kapatmak üzere yeniden tasarlıyoruz. Açıköğretimin kontenjan ve program yelpazesi artık büyük ölçüde hayat boyu öğrenme çerçevesinde yürüyecek."

ETİKETLER
Açıköğretim YÖK
Sıradaki Haber
Okul öncesi eğitimde yeni materyaller hazırlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:52
Çin'de heyelan faciası: 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişi kayıp
15:14
Hamas: Netanyahu'nun onları ortadan kaldırma girişimlerine rağmen İsrailli esirleri koruduk
14:56
Asos bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
14:36
RTÜK'ten haber bültenlerine 'şiddet ve tarafsızlık' uyarısı
14:23
Okul öncesi eğitimde yeni materyaller hazırlandı
13:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Özgür Özel'e tepki
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli sporcu bisikletiyle Gazze sahilini turluyor
İsrail'in saldırısında bacağını kaybeden Filistinli sporcu bisikletiyle Gazze sahilini turluyor
FOTO FOKUS
Güvenlik Duvarı: Yatırım Dolandırıcılığı
Güvenlik Duvarı: Yatırım Dolandırıcılığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ