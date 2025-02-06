YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular başladı.

Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak.

2025-YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

MSÜ için de 2025-YKS’ye başvuru yapılması zorunlu

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer alıyor. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2025 Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu’nda yer alıyor.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekiyor.