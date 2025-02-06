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Eğitim
AA 06.02.2025 10:57

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları" başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilk kez düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları", Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Çalıştayda, farklı okul türlerinden 150'den fazla öğrenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin görüşlerini paylaşacak.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları" başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim öğretim süreçleri ve öğrencilere katkılarını değerlendirmek, öğrencilerin görüş ve önerilerini almak, eğitim öğretim süreçlerine aktif katılımlarını desteklemek amacıyla düzenlenecek çalıştaya, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı ortaokul 5. sınıf, lise hazırlık ve lise 9. sınıf öğrencileri katılacak.

150'den fazla öğrenci görüşlerini paylaşacak

Çalıştayda, farklı okul türlerinden 150'den fazla öğrenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Öğrenciler çalıştay kapsamında, yuvarlak masa toplantılarında bir araya gelecek. Her masada, müfredat hazırlık sürecinde görev almış bir komisyon başkanı, zümre öğretmenleri ve bir raportör bulunacak.

Bakan Yusuf Tekin'in de katılacağı çalıştayın ilki, yarın Ankara'da düzenlenecek.

Öğrencilere açık uçlu sorular yöneltilecek

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları"nda öğretmenler, beceri temelli müfredatın öğrenme süreçlerine katkılarını belirlemek amacıyla öğrencilere açık uçlu sorular yöneltecek.

Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yaşadığı, "öğrenme"yi öğrenirken karşılaştığı sorunlara ışık tutması amacıyla öğrencilere derslere özgü görüşleri de sorulacak.

Ayrıca öğrenciler, yeni müfredat hakkında kompozisyon yazacak ve beyin fırtınası yaparak değerlendirme raporu hazırlayacak. Böylece müfredatın izleme süreçlerine aktif katılım sağlanacak.

Ankara'daki ilk çalıştayın ardından İstanbul, Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, İzmir ve Antalya'da da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları" düzenlenecek.

Öğrenci kurulu, Bakan Tekin ile bir araya gelecek

Çalıştay kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin ortaya çıkan tespit, öneri ve taleplerin değerlendirilmesine katkı sunması amacıyla öğrencilerden bir kurul oluşturulacak.

7 bölge ve 15 ilden 25 öğrencinin yer alacağı danışma kurulu, çalıştayda elde edilen çıktıları, çalıştaya ilişkin görüş ve önerilerini Bakan Tekin ile bir araya gelerek paylaşacak.

Bu değerlendirmeler daha sonra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hazırlayan birimlere iletilecek.

Öğrenci çalıştaylarıyla karar alma süreçleri güçlenecek

Öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin görüş ve önerilerinin yer aldığı raporlar, incelenerek değerlendirilecek.

Öğretim programlarının etkililiğini ölçmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla 4 ayrı birim üzerinden İzleme ve Değerlendirme Sistemlerini hayata geçiren Bakanlık, öğrenci çalıştayları ile eğitimin ana bileşeni olan öğrencilerin de katkısıyla yeni müfredata ilişkin verilerin daha sistematik ve etkin bir şekilde toplanmasını hedefliyor.

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