Eğitim
YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak09 Aralık 2019 Pazartesi 10:10 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 10:11
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör adaylığı için, 20 Aralık'a kadar başvuru alacak.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör ataması yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şar tları taşıyan adayların bugünden itibaren 20 Aralık Cuma mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapmaları gerekiyor.
Kaynak: AA