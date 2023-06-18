YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev alıyor.

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 9 bin 528 engelli aday katılıyor.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Bugün yapılacak bir diğer sınav da Yabancı Dil Testi. O da saat 15.45'te yapılacak.

Deprem bölgesinde de sınav heyecanı yaşanıyor

Gaziantep

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önüne gelen öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Görevliler, bazı öğrencileri yönlendirerek binaları bulmalarına yardımcı oldu.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi, onlar için dua etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Süha Erler Anadolu Lisesi ve Türk Telekom Ortaokulu önüne gelen öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı.

Sınava girecekleri binayı karıştıran bazı öğrenciler ise görevlilerin yönlendirmesiyle binalarını buldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Karaköprü Fatma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından üst aramasından geçirilerek salona alındı.

Sınavın başlamasıyla öğrenci yakınları okul dışına çıkarıldı.

Malatya

Malatya'da da öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler erken saatlerde okulun önüne geldi.

Öğrenciler, üst araması ve kimlik kontrolünün ardından salona alındı.

Kilis

Kilis'te de adaylar sınava girecekleri okullara gelerek görevliler tarafından yapılan kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından salonlara alındı.

Kentte sınav, 38 bina, 619 salonda 11 bin 383 adayın katılımıyla yapıldı.

Depremden etkilenen illerde de YKS heyecanı yaşanıyor

Adana

Adana'da adaylar, dün yapılan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün de ikinci oturum AYT için erken saatlerde okullara geldi.

Görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından öğrenciler içeriye alındı.

Aileler de heyecanlı bekleyişlerini okul dışında sürdürdü.

Hatay

Hatay'da da öğrenciler, sabahın erken saatlerinde AYT'de ter dökecekleri okullara gitti.

Adaylar, kapıdaki görevliler tarafından yapılan kontrolün ardından sınav salonlarına yönlendirildi.

Çocuklarını sınava uğurlayan aileler, dışarıda bekledi.

Osmaniye

Osmaniye'de sınava girecekleri okulların yolunu tutan adaylar, kontrollerin ardından içeriye alındı.

Öğrenciler, 10.15'te başlayan sınavda ter dökerken okul dışındaki aileleri ve yakınları da başarıları için dua etti.