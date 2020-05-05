ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından 27-28 Haziran tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran'daki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.

27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve

14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

(2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 5, 2020

Aygün'ün açıklamalarına göre sınavlarda alınacak tedbirler şöyle:

- YKS’nin her oturumunda ve MSÜ’de, adaylara, sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

- İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebilecek.

- Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektan dağıtılacak.

- Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak.

- Adaylar sınav binalarına girerken sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

- Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak.

- Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili sınav görevlilerine gerekli bilgilendirmeler yapılacak.