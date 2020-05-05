YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske dağıtılacak
ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar dezenfektan ve kolonya getirebilecek" dedi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından 27-28 Haziran tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran'daki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıkladı.
27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum olarak uygulayacağımız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 5, 2020
14 Haziran tarihinde uygulayacağımız Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı
(2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.
Aygün'ün açıklamalarına göre sınavlarda alınacak tedbirler şöyle:
- YKS’nin her oturumunda ve MSÜ’de, adaylara, sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
- İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebilecek.
- Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektan dağıtılacak.
- Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak.
- Adaylar sınav binalarına girerken sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
- Sınav salonlarında oturma düzenleri, sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak.
- Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili sınav görevlilerine gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
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