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Eğitim
AA 20.07.2023 20:12

YKS sonuçlarına ilişkin sayısal veriler belli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 64, sayısalda 231, sözelde 1, eşit ağırlıkta 18, dilde 30 aday 550 ve üstünde puan aldı.

YKS sonuçlarına ilişkin sayısal veriler belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023-YKS sonuçlarına ilişkin sayısal verileri açıkladı.

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 527 bin 443 adaydan 531 bin 805'i, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 573 bin 169 adaydan 592 bin 635'i, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 338 bin 9 adaydan 165 bin 6'sı sınava katılmadı.

Katılımcılardan, TYT oturumunda 239, AYT'de 54, YDT'de 3 olmak üzere toplam 296 adayın sınavı geçersiz sayıldı.

YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

Yerleştirme puanları

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın sınav puanına eklenmesiyle elde edilen 2023-YKS yerleştirme puanlarına göre, TYT'de 64, sayısalda 231, sözelde 1, eşit ağırlıkta 18, dilde 30 aday 550 ve üstünde puan aldı.

Ayrıca TYT'de 2 milyon 895 bin 128, sayısalda 1 milyon 500 bin 310, sözelde 1 milyon 546 bin 776, eşit ağırlıkta 1 milyon 859 bin 614, dilde 153 bin 986 adayın puanı 115 ve üstünde hesaplandı.

YKS'ye göre tercih yapacak öğrencilere 81 ilde danışmanlık verilecek
YKS'ye göre tercih yapacak öğrencilere 81 ilde danışmanlık verilecek

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