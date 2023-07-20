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Eğitim
AA 20.07.2023 14:11

YKS'ye göre tercih yapacak öğrencilere 81 ilde danışmanlık verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak öğrencilere 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilde öğretmenler tarafından danışmanlık verecek.

YKS'ye göre tercih yapacak öğrencilere 81 ilde danışmanlık verilecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MEB ailesi olarak YKS tercih sürecinde öğretmenlerimizle genç kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 27 Temmuz'dan itibaren 81 ilimizde öğretmenlerimiz, öğrencilerimize tercihler için danışmanlık verecek." ifadelerini kullandı.

YKS sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dileyen Tekin, şunları kaydetti:

"3 milyon civarında gencimizin, velilerinin, öğretmenlerimizin ve üniversitelerimizin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Allah tüm gençlerimizin bahtını, yolunu açık etsin. Hayırlara vesile olsun."

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YKS Milli Eğitim Bakanlığı
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