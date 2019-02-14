Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için YKS'ye ilişkin 76 "sıkça sorulan soru ve cevabı" paylaşıldı.

Buna göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin 3'üncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için başvuru yapabilecek. Adaylar, sınavın sabahki oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekecek.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Sınava giriş belgeleri ayrıca adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sınav merkezi tercihleri alanlarına, adayın adresinde yer alan merkez ile okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılabilecek. Bunun dışında tercihte bulunulamayacak.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, TYT'de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek.

TYT puanının, YKS puan türlerinin hesaplanmasındaki katkısı yüzde 40

Adayların, TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ise ilgili testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekecek.

TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı yüzde 40 oranında olacak.

Geçen yıl YKS puanıyla ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.

2018-YKS puanıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan adayların da OBP'ye ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak.

Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2018-2019 öğretim yılı içinde bir başka diploma alabilecek durumda olanlar, YKS değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bu okullardan birisini seçecek. Adayların, bu bilgilerini 18-26 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden onaylamaları da gerekecek.

Geç başvuru gününde oturum ekleme yapılabilecek

12 Şubat-6 Mart tarihlerinde yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlara geç başvuru gününde ekleme yapılabilecek. Ancak bu tarihlerde yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlar, geç başvuru gününde değiştirilemeyecek ve silinemeyecek.

Adaylar, sınav merkezi tercihlerini başvuru süresi içinde veya 21-22 Mart tarihlerinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden kendileri güncelleyebilecek. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacak.

Engelli ve sağlık sorunu olan adayların devlet ve üniversite hastanelerinden alınacak raporları kabul edilecek.

"Sıkça Sorulan Sorular", adaylardan gelen talepler doğrultusunda güncellenecek. Adaylar, sınava ilişkin "Sıkça Sorulan Sorular"a ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA