Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA), çocukların elleriyle yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek öğrenmelerine dayanıyor.

İlkokul ve ortaokullarda kurulacak "sanat", "bilim", "kültür", "spor" ve "yaşam" ana başlıklarında yürütülecek atölyelerin pilot uygulaması, bu ayın sonu itibarıyla Türkiye genelindeki 30 okulda başlatılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, TBA ile ilgili pratiklerin de geliştirileceği pilot uygulamalar öncesinde Başkent Öğretmenevi'nde öğretmen eğitimleri düzenledi.

Programa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Belgesel Yapımcısı Serdar Kılıç ile TBA'ların pilot uygulamalarının yapılacağı okullarda görev yapan öğretmenler katıldı.

Teori ile pratik bir arada

Selçuk, TBA'ların eğitim sistemindeki anlayış değişikliği açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca çocukların, sınavlardan dolayı uzun zaman odalarda kapalı kaldığını, dışarı çıkmadan soru çözdüğünü, çıktıklarında da çok uzun yıllar geçtiğini ve yakın çevrelerine, dünyadaki güncel gelişmelere yabancılaştığını belirtti.

Öğrencilerin eğitim sürecinde düşünce, duygu ve eylem üçlemesini bütünsel yaşaması gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk, "TBA'lar sayesinde teori ve pratiği bir araya getirerek çocuğun elini daha fazla kullanacağı bir eğitim metodolojisini hedefliyoruz" dedi.

"Nesillerin kendi kendine dönüşmesine müsaade edilmiyor"

Bu okullarda öğretmenlerin göstereceği hassasiyetin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu dönem boyunca mentorlarımız, akademisyenler ve diğer personelle her türlü desteği sağlayacağız. Ama sizlerden istirhamım, bu işe sahip çıkın. Bu iş sizlerin omuzlarında yükselecek. Ancak sizin gayretinizle başarabiliriz. Bu konuyu bir ülkenin eğitim sistemindeki dönüşümün temellerindeki tuğlalar olarak düşünün. Böyle düşünürseniz bu hizmetinizin 10, 20, 30 yıl sonra ülkenin geleceği için iyi bir temel olduğunu hissedeceksiniz."

Dünyaya yön veren ülkelerin, çocukların 5-6 sene sonra neyi beğeneceğini, giyeceğini şimdiden belirleyip onların satış pazarlamasını hazırladığını belirten Selçuk, nesillerin kendi kendine dönüşmesine müsaade edilmediğini, hepsinin biçimlendirildiğini anlattı.

Türkiye'nin de rahat bir coğrafyada bulunmadığından bahseden Selçuk, "Bunun için daha güçlü, daha dayanıklı olmamız lazım. Bu dayanıklılığı kendimizden başlatıp çocuklarımızla devam ettirip gelecek için bir yatırım yapma ihtiyacımız var" dedi.

"Başarırsak bütün Türkiye'ye dalga dalga yayılacak"

Zekanın önemli olduğunu ancak azim, dirayet, dayanıklılık ve çabanın hayattaki başarıda çok büyük rolü bulunduğunu söyleyen Selçuk, şunları anlattı:

"Yetenek çok önemli, ama çocuklarımızın ellerini daha çok kullanması, daha çok üretmesi, deneyim zenginliğine ve derinliğine sahip olması lazım. Bu atölyeler, çocukların mesleki deneyimlerle çok küçük yaşlarda tanışmasını sağlayarak onların daha ilkokul birinci sınıfta adeta bir mühendislik fakültesinin atölyesinde olmalarını sağlayacak. Her türlü desteğe hazırız. Bunu başarırsak inanın bu atölyeler, bütün Türkiye'ye dalga dalga yayılacak."

Bakan Selçuk, Tasarım Beceri Atölyeleri'nin pilot uygulamalarla şekilleneceğini, daha sonra büyük ölçekli uygulamalara geçileceğini vurguladı.

Bakanlığın bu dönem boyunca atölyelerle ilgili çalışmaları pilot okullardaki öğretmenlerle yapılacak etkin iş birliği ve Ar-Ge çalışmalarıyla yapılandıracağına dikkat çeken Selçuk, şöyle konuştu:

"Türk eğitim sistemindeki bu anlayış değişikliğine ve dönüşümüne hep birlikte yön vereceğiz. Çocuklarımızın nasıl yetişeceği, ne kadar donanımlı olacağı bu projedeki çabamızla doğrudan doğruya ilgili. Bu şahsi bir işim değil, memleketin evlatları için bu topraklara vebalim. Aynı vebali hissettiğinizi biliyorum, lütfen buna iyi sarılın."

"Tasarım tabiattan örnek alınarak yapılıyor"

Belgesel Yapımcısı Serdar Kılıç ise yıllardır tabiatta tecrübe kazandığını, tasarım ile becerinin kaynağının kapalı mekanlar değil doğanın kendisi olduğunu vurguladı.

Gerçek tasarım ve becerinin doğada gelişeceğinden bahseden Kılıç, "Tasarım tabiattan örnek alınarak yapılıyor. Duygu ve duyularımız da yine tabiatta çok iyi çalışıyor. Doğduktan sonra kapalı bir yere girmeye başladığımız andan itibaren bunların hepsi köreliyor" dedi.

Kendisi için en iyi öğrenme ortamı ve en iyi kütüphanenin gezdiği yerler olduğunu, dokunarak öğrendiği her şeyi aklında çok iyi tutabildiğini belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Bunun tek sebebi yaşayarak öğrenmem. Bir bilim adamı çalışma yapmış, 'İnsan oturup dinleyerek öğrendiklerinin ancak yüzde 10'unu, yerinde yapılışını görerek en fazla yüzde 50'sini, yaşayarak ve yaparak yüzde 100'ünü aklında tutar' demiş. Tasarım ve becerilerin, yeteneklerin geliştiği kırsal yaşantımız vardı, bunlar zamanla kaybolduğu için çocukların da bu yetenekleri kayboldu aslında. Okulda öğrendiklerini uygulayamaz hale geldiler."

Kaynak: AA