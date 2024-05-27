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Eğitim
AA 27.05.2024 09:12

YKS için çevrim içi YDT deneme sınavı bugün yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenliyor. Bu kapsamda bugün Yabancı Dil Testi yapılacak.

YKS için çevrim içi YDT deneme sınavı bugün yapılacak

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, öğrencilerin hazırlık süreçlerinde seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "YKS'ye Doğru 2024" sınavında sorular, alan uzmanlarınca YKS'nin kapsam bütünlüğü ve soru çeşitliliğine uygun şekilde hazırlandı.

Öğrencilerin "ogmmateryal.eba.gov.tr" internet adresi üzerinden erişebildiği sınavlar kapsamında hafta sonu deneme sınavının Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi yapıldı. Bugün de Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Deneme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, 10.00-20.00 saatleri arasında istedikleri zaman sınava girebilecek.

Öğrenciler deneme sınavının sonuçlarını, sıralama ve puanlarını yarın öğrenebilecek. Yine soru çözümleri Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasında yayımlanacak. Öğrenciler için rehberlik yayını da yine YouTube üzerinden uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı YKS
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