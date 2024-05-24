Copernicus Matematik Yarışması finallerinde Türkiye’yi temsil edecekler

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Uluslararası Copernicus Matematik Yarışması'nın ön eleme sınavına katılan Antalya’daki özel bir okuldan lise 2’nci sınıfta okuyan 6 öğrenci, gümüş madalya kazanarak temmuz ayında New York’ta düzenlenecek finallere katılmaları için davet edildi. Binlerce öğrenci arasından seçilen 20 kişi arasında yer alan Yağız Ateş Çağatay, Rüya Kesici, Dora Su Yüklü, Derin Karakuş, Mete Kanber ve Melda Aydın, ABD'de 35 ülkeden katılımcının olacağı finalde Türkiye’yi temsil edecek.

Sınav için öğrencileriyle yaklaşık 1 yıldır çalıştıklarını söyleyen Matematik öğretmeni Şükran Doyran, “Aralık ayında öğrencilerimiz eleme sınavlarına girdi. Kendi müfredatlarından sorumlu oldukları bir sınavdı. Burada en az yüzde 40’lık başarı sergileyen öğrenciler finallere katılacaktı. Öğrencilerimiz yüzde 11’lik dilime girip gümüş madalya almaya hak kazandılar ve New York’ta yapılacak finaller için davetiye aldılar. Şu an Türkiye’den finallere gidecek 20 öğrenciden 6’sı bizim öğrencimiz" dedi.

Finallere katılması için davet alan öğrencilerden Rüya Kesici, “Bazı derslerimizde öğretmenlerimizden izin alarak çalıştık. Çalışma için her buluşmamızda finallere gitmiş gibi kendimizi hayal ediyorduk. Bunun bize çok büyük etkisi oldu. Çok mutluyum sınavı kazandığımız için. Hala inanamıyorum" dedi.

"Heyecanlanlıyım çünkü yurt dışında Türkiye’yi temsil etmek için gidiyoruz"

Hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Dora Su Yüklü, “Aralıktan bu yana bu sınav için hazırlanıyoruz. Hafta sonları bile buluşarak çalıştık. Bu sınava katılmayı çok istiyordum. Hayallerimin arasındaydı ve şu an hayallerimi gerçekleştireceğim. Bu nedenle çok mutluyum. İlk duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü yurt dışında Türkiye’yi temsil etmek için gidiyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Yağız Ateş Çağatay ise çok az kişinin finallere gidebildiğini, bu nedenle başarılarının çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Ülkemizi temsil edeceğimiz için çok mutluyuz"

Öğrencilerden Derin Karakuş, “Arkadaşlarımla bu sınava hazırlandık. Hafta sonu ve derslerden arta kalan zamanlarda çalıştık. Hepimiz çok heyecanlıyız. Amerika’da ülkemizi temsil edeceğimiz için de çok mutluyuz. Bu deneyimlerin çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Mete Kanber, sınav için hazırlandıklarını söylerken, yaklaşık 1 yıldır sınava hazırlandığını söyleyen Melda Aydın, çok gururlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.