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Eğitim
TRT Haber 23.05.2024 14:39

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

YKS giriş belgeleri erişime açıldı

Giriş belgelerine ulaşmak için tıklayın

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 8 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da uygulanacak 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. 

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