Çok Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 23.05.2024 13:20

ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), e-YDS 2024/6 İngilizce 25 Mayıs Cumartesi, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

ÖSYM, hafta sonu iki elektronik sınav yapacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 10.15'te başlayacak sınavlara 6 bin 866 aday katılacak. 66 salonda düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlileri dahil 501 görevli yer alacak. Sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek.

e-YDS 2024/6 İngilizce'de ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık tutulacak.

ETİKETLER
ÖSYM
Sıradaki Haber
MEB, YKS için çevrim içi deneme sınavı yapacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Kapıkule'de bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi
14:09
UAD İsrail kararını yarın açıklayacak
14:03
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:00
Yılmaz: Stratejimizin odağı yapay zeka teknolojilerine ilişkin insan kaynağımızı geliştirmek
13:54
Adana'da depoda çıkan yangın eve sıçradı: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
13:47
Durdurulan tırdan 1 milyon 540 bin makaron çıktı
Kayseri Kalesi'ndeki müzede binlerce yıllık eserler sergileniyor
Kayseri Kalesi'ndeki müzede binlerce yıllık eserler sergileniyor
FOTO FOKUS
Sokak köpekleri kediyi parçaladı
Sokak köpekleri kediyi parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ