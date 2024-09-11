YKS ek tercih süreci bugün sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılıyor.

Buna göre adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.