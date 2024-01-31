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Eğitim
TRT Haber 31.01.2024 13:45

YKS başvuruları yarın başlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular yarın başlayacak

YKS başvuruları yarın başlayacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Sınav için yarın başlayacak başvurular, 26 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek isteyen adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

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