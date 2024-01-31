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Eğitim
AA 31.01.2024 12:58

2024-TUS 1. dönem sınav başvuruları başladı

17 Mart'ta gerçekleştirilecek 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-TUS 1. Dönem) başvurular başladı.

2024-TUS 1. dönem sınav başvuruları başladı
[Fotograf: AA]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. Dönem başvuruları bugünden itibaren 8 Şubat'a kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Öte yandan, yine 17 Mart'ta uygulanacak 2024 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) da 8 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

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