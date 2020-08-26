2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için tercih dönemi sona erdi. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarına ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün Twitter hesabından 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacağını belirtti.

Sevgili gençler,

heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2020

Aygün, 2020 YKS tercih sonuçları hakkında “Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.” dedi.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül arasında, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül arasında yapılacak.