Eğitimciler de yayıncılar da yoğun bir mesaiyle EBA TV için 31 Ağustos'a hazırlanıyor.

TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim dönemi için çekimlere başladı. Ders videolarının çekimi İstanbul ve Ankara'da yapılıyor. Ankara Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nin stüdyoya dönüştürülen dokuz sınıfında hummalı bir çalışma var.

Hazırlıklarla ilgili TRT Okul Kanal Koordinatörü Nurbanu Eryücel, "23 Mart-19 Haziran dönemi için 3 bin 334 video çekildi, yayına verildi. 21 Eylül-21 Ocak tarihleri için çalışmalarımız sürüyor. 4 bin 21 video çekilecek, yayına hazır hale getirilecek." ifadelerini kullandı.

EBA TV'ye bu süreçte TRT tüm olanaklarıyla destek veriyor. TRT Proje Koordinatörü ve Yapımcı Önder Bostancı da "TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı, 5 yapım ekibiyle sahada Milli Eğitim Bakanlığına destek olma telaşında. 3 okulda ve bilim merkezinde çalışmamızı sürdürüyoruz. İki kurum tek kurum haline dönüşerek 18 milyon öğrencimize biraz daha ışık taşıyacağız" dedi.

İlkokul birinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar her branşa ait videolar ayrı ayrı çekiliyor.