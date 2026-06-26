Yedi kıta aynı çatı altında

2006’da hayata geçen Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, bu alandaki öğrenci hareketliliğinin belirleyici gücü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde bugün Türkiye’de 97 ülkeden 2 bin 87'si misafir, 3 bin 608'i Türk olmak üzere toplam 5 bin 695 öğrenci aynı çatı altında buluşuyor.

Yazılı ve sözlü sınavlar yapılıyor

Türk ve misafir öğrencilerin aynı çatı altında eğitim gördüğü ve kültürel etkileşimin güçlendirildiği uluslararası Anadolu imam hatip liselerine misafir öğrenciler için internet üzerinden başvurular alınıyor.

Öğrenciler, oluşturulan sınav komisyonlarınca bulundukları ülkelerde yapılan yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutuluyor.

Yapılan sınavlar neticesinde, puan üstünlüğü ve ülke kontenjanları da göz önünde bulundurularak başarılı olan öğrenciler okullara kabul ediliyor.

Kabul edilen misafir öğrencilere 9'uncu sınıfta ağırlıklı olarak haftada 20 saat Türkçe dersinin verildiği bu okullarda, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda ise Türk öğrencilerle aynı derslerin verildiği farklı bir haftalık ders çizelgesi uygulanıyor.

Diplomatik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlıyor

Öğrencilerin sosyokültürel açıdan kaynaştırılarak kardeşlik duygularının pekiştirildiği bu okullarda, din eğitimi ve öğretimi başta olmak üzere Müslüman ülke ve toplumların ihtiyaç duydukları farklı alanlarda insan kaynağı yetiştiriliyor.

Aynı zamanda bu okullar ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Anadolu imam hatip liseleri, akademik başarının yanı sıra İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sorunların farkında ve çözümüne dair fikir üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerin, kendi ülkelerini ve medeniyet coğrafyasını tanıyarak, vizyonu geniş bireyler olarak yetişmelerine de imkân sağlayan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri, Türkiye'de 12 ilde bulunuyor.

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinden bugüne kadar birçok öğrenci faydalandı. Türkiye'de 16 okulun bulunduğu uluslararası Anadolu imam hatip liselerinden bugüne kadar 3 bin 285 misafir öğrenci mezun oldu.

Yaklaşık 141 farklı dilin konuşulduğu bu okullarda birlik ve beraberliğin tohumları atılıyor. Dünyanın dört bir yanından bir araya gelen öğrenciler, sadece bir sınıfı değil aynı zamanda hayatı da paylaşarak barış içinde yaşamayı öğreniyorlar.

"Türkiye'nin eğitim imkanları çok geniş"

Türkiye'ye eğitim için 3 yıl önce gelen Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL öğrencisi Yemenli Mansoor Yaser Mohammed Senan, "Türkiye'de eğitimde sunulan fırsatları ne Mısır'da ne de Yemen'de gördüm. Öğrenciler için farklı alanlarda bilgiler sunuluyor. TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmaları bence çok güzel. Türkiye'ye gelmeden önce bu kadar nazik ve kibar insanlarla karşılaşacağımı bilmiyordum. Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımızla Türkçe konuşuyoruz ve artık Türk kültürüne bağlı olduk." dedi.

"Türkiye ikinci vatanım oldu"

Farklı kültürlere sahip arkadaşlarından birçok şey öğrendiğini belirten Uluslararası Fatih Sultan Mehmet AİHL 12. sınıf öğrencisi Hindistanlı Abdu Rahim ise "Hep Ayasofya'yı hayal ediyordum. Bu hayalime kavuştum. Türkçeyi üç ayda öğrendim ve öğretmenimin büyük katkısı oldu. Burada eğitim aldıktan sonra dönüp ülkeme hizmet etmek istiyorum. Türkiye'yi hiçbir zaman unutmayacağım çünkü artık burası ikinci vatanım oldu." ifadelerini kullandı.

"Herkes beni sarılarak karşıladı"

Endüstri mühendisliği okuduktan sonra ülkesine dönmeyi planlayan Uluslararası Pendik Kız AİHL öğrencisi Yemenli Maram Amer, "Yemen'deki tarih derslerinden aşina olsam da buraya gelmeden önce Türkiye ve Türkler hakkında çok fazla şey bilmiyordum. 13 yaşındayken buraya geldim ve herkes beni sarılarak karşıladı. Artık Türkiye ikinci evim gibi oldu. Bana bu fırsatı veren ve bizim için çabalayan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi ve insanlarını çok özleyeceğim"

Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan AİHL öğrencisi Güney Afrikalı Sofia Elbaz, okulunu çok sevdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkçe zor olsa da dokuz ay gibi bir süreçte öğreniyoruz. Okulumuzun imkanları çok fazla ve sporun farklı dallarından çiniye kadar birçok kursa katılabiliyorsunuz. İstanbul ise çok güzel ve büyük bir şehir. Burada hiç yalnız hissetmiyorsunuz. Türkler çok misafirperver insanlar. Güney Afrika'ya döndüğümde burayı ve insanlarını çok özleyeceğim."