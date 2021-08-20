Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
YDS için başvurular alınmaya başlandı
[Fotoğraf: AA]
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için 31 Ağustos'a kadar sürecek başvuru süreci başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YDS/2 10 Ekim'de yapılacak.
Sınava başvurular, 20-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2021-YDS kılavuzundan ulaşılabilecek.
Sıradaki Haber
YKS tercihlerinde son gün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz