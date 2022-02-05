2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ilk yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler pazartesi günü ders başı yapacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 24 Ocak'ta yarıyıl tatiline başlamıştı.

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi son derslerine 21 Ocak Cuma günü girerek karne heyecanı yaşadı.

Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitime ara verilmeyeceğini vurgulayarak, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 1,5 yıl eğitime, uzaktan eğitim platformlarıyla yola devam edildiğini, öğrencilerin yanında bu şekilde yer alınmaya çalışıldığını anlatan Özer, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarıyla haftada 5 gün tüm kademelerde yüz yüze eğitime kararlılıkla başladıklarını hatırlattı.

"Yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz"

Haftada 5 gün maskelerle ders veren öğretmenlerin, özellikle aşılanma oranlarının yüksekliği ile sürecin başarılı bir şekilde devam etmesinde çok büyük katkısı olduğuna işaret eden Mahmut Özer, "İnşallah 7 Şubat'ta yani pazartesi günü 81 ilde, tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Yani Omicron salgını ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz." diye konuştu.

"En korunaklı yerler eğitim kurumları"

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu konu ile ilgili kamuoyunda farklı değerlendirmelerin yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle öğretmenlerimizle öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar, sadece öğrenme yerleri değildir aynı zamanda gençlerimizin, geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel gelişimlerinin de gerçekleştirdiği yerlerdir. Onun için inşallah 7 Şubat'ta tüm Türkiye'de ikinci döneme aynı kararlılıkla devam edeceğiz."