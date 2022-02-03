Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okullarda yüz yüze eğitime ara verilmeyecek
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanı Özer, "7 Şubat'ta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda ikinci dönemin pazartesi başlayacağını hatırlattı.
"Salgına rağmen yüz yüze eğitimi başarı ile sürdürdüğümüzü geçtiğimiz 5 ayda hep birlikte gösterdik" dedi.
Özer, şunları kaydetti;
Biz son 5 ayda şunu gösterdik, tüm velilerimizle, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle bir toplum içerisindeki en korunaklı yerler eğitim kurumlarıdır. Okullar sadece öğrenme yerleri değildir. Aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek olan nesillerin psikolojik, duygusal, kişisel, gelişimlerini de gerçekleştirdiği yerlerdir.
Etiketler: Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı Omicron Yüz Yüze Eğitim
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