Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2), 80 sorudan oluşan testler şeklinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde düzenlenecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarla birlikte bu sene basılı olarak toplam 3, elektronik ortamda da toplam 13 yabancı dil sınavı yapılacağını söyledi.

Pazar günü yapılacak 2019-YDS/2'nin saat 10.15'te başlayacağını hatırlatan Aygün, "Pazar günü 41 ilde ve 47 sınav merkezinde uygulayacağımız Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na toplam 73 bin 779 aday girecek" dedi.

Aygün, sınavda yaklaşık 10 bin kişinin görev yapacağını da anlattı.

Adaylara "saat" hatırlatması

Kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için 2019-YDS/2'nin uygulanacağı gün, sınav yapılan illerde nüfus müdürlükleri açık tutulacak. Açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ÖSYM Başkanı Aygün, sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyerek, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA