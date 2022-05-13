Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 14:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uzman ve başöğretmenlik sınav takvimi belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu.
Bakan Özer, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.
Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Eğitim programının başvuruları ise, 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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