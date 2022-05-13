Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ÖSYM, DGS başvuru kılavuzunu yayımladı: İşte tarihler...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, başvurularını 13-23 Mayıs tarihleri arasında yapabilecek.
Açıklama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi.
3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022-DGS başvuru kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde (https://osym.gov.tr) yayımlandı.
Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 13, 2022
3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır.
Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır.
Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. #2022DGS
Etiketler: ÖSYM Halis Aygün
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