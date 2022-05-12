Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı cumartesi yapılacak
Yılda iki kez basılı olarak gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, bu yıl ilk kez elektronik ortamda 14 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2022 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 e-YÖKDİL), İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, 14 Mayıs 2022'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Sınav cevaplama süresi 180 dakika olacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YÖKDİL sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara'da 4 bin, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Adana'da 294 olarak belirlendi.
Öte yandan, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri önceden tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-sınavı hazırlandığı ve adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmalarının önemli olduğu belirtildi.
Sınav sonuçları ise aynı gün açıklanacak.
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