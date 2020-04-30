Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte hastalığın yayılmasına engel olmak için alınan tedbirler ardı ardına geldi. İlköğretim okulları ve liselerde vakit kaybedilmeden uzaktan eğitim modeline geçildi. 23 Mart’tan bu yana sürdürülen uzaktan eğitim 31 Mayıs’a kadar uzatıldı. 7 Haziran’da gerçekleştirilmesi planlanan Liseye Geçiş Sınavı’yla (LGS) ilgili alınacak kararlar da önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Canlı destek sınıfı uygulaması

Uzaktan eğitim sürecinin bir ay daha uzatılmasının öğrenciler üzerinde yapacağı etkiyi değerlendiren eğitim uzmanı Burçak Özel, “Aslında öğrenciler uzaktan eğitim sürecine alıştı. Uzaktan eğitim öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin beklentilerine göre gittikçe kendini güncellediği için daha da benimsendi. 13 Nisan’da canlı sınıf uygulamasının başlamasıyla öğrenciler hem arkadaşları hem öğretmenleriyle uzaktan da olsa görüşme imkanı buldu” diyor.

Uzun süredir evde olan öğrencilerin bu durumdan sıkılmakla birlikte koronavirüs tehlikesinin ciddiyetini kavradıklarını vurgulayan Özel, şu tavsiyede bulunuyor: “Kendilerini derslerine, etkinliklere, oyunlara ve kitaplara vererek, sürecin en başından beri nasıl vakitlerini değerlendiriyorlarsa, aynı şekilde devam ettirmeleri gerekiyor.”

Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere ve velilere destek olmak amacıyla çalışmalar yaptığını ifade eden Özel, “EBA TV’de veli rehberleri yapılıyor. Öğrencilerin ve velilerin takıldıkları noktalar için rehber öğretmenlerin cevap verdiği bir canlı destek sistemi de kuruldu” hatırlatmasında bulunuyor.

“Bu dönem bir fırsat olarak değerlendirilmeli”

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla sınıf geçmede, ilk dönem alınan notlar geçerli olacak. Öğrenciler not ortalamalarına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Burçak Özel, bu konuda öğrencileri uyarıyor:

“Öğrenciler buna sadece sınıf geçme olarak bakmamalı. Eğer bir eksikleri varsa ‘Bunu bir üst sınıfa geçtiğim zaman nasıl tamamlayabilirim’ diye düşünmeliler. Sıkıntı yaşamamak ve bir üst sınıfta başarılı olmak için bir çalışma programı yapmak zorundalar. Bu çalışma sürecinden hiç kopmamaları gerekiyor. Evde olunan bu dönemi öğrenciler eksikleri veya zayıf taraflarını telafi edebilecekleri bir fırsat olarak değerlendirmeli.”

Öğrenciler uzayan sürece ayak uydurdu. Ne var ki sınava girecek öğrencilerin kafasında bazı soru işaretleri bulunuyor. Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler, sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Özel, “Sınav ertelenebilir ancak ertelenirse bunda panik ya da kaygı duyulacak bir durum yok. Nasıl olsa öğrenciler bu sınava girecek. Süreç biraz daha uzadığı için öğrencilerin çalışmalarında belki aksaklıklar meydana gelebilir. Ancak bu aksaklıklar düzenli, disiplinli bir çalışmayla giderilebilir. Bunu bir fırsat olarak da değerlendirebilirler. O yüzden dört elle derslerine sarılmaları gerekiyor. Çalışmayı bırakan olursa, daha sınava girmeden elenmiş olur” diyor.

YKS’ye hazırlananlara EBA’da soru desteği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Sınavda, zorunlu koronavirüs tatilinden önceki konulardan sorumlu tutulacak öğrenciler, 11. ve 12. sınıflara yönelik EBA Akademik Destek Programı’nı sıkça kullanıyor. Özel, YKS’ye hazırlananların EBA’dan büyük fayda görebileceğini şu sözlerle anlatıyor:

“Öğrencilerin önünde yaklaşık üç aylık süre var. Bu sürede kaynakları biten var, soru bulamayanlar var. Öğrencilerin ayrıca tekrar etmek istedikleri konular olabiliyor. EBA Akademik Destek Programı’nda videolar, soru paketleri, etkinlikler, konu anlatımları bulunabiliyor. Öğrencilerin, eksiklerini böylece giderebileceğini düşünüyorum. MEB tüm kademeler için ilk döneme ait sorular yayınlıyor. En son 9-10-11 ve 12. sınıflar için 750 tane soru hazırladı.”

Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresini takip ederek (www.odsgm.meb.gov.tr) eklenen yeni soruları görebiliyor. Eğitim Uzmanı Burçak Özel, tüm bunların öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini daha kolay geçirilmesi için yapılan çalışmalar olduğunu ifade ediyor.

