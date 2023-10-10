"Uzaktan Eğitim Kapısı" Azerbaycan'ın da erişimine açıldı

"Uzaktan Eğitim Kapısı"nın Azerbaycan'ın erişimine açılmasına yönelik Çankaya Köşkü'nde iki ülke arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanına fırsat eşitliği sunabilmek ve aynı nitelikte eğitimleri ulaştırabilmek için Uzaktan Eğitim Kapısı fikrine 3 yıl önce ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu sistemle 3 yılda 1 milyon 930 bin personele doğrudan eğitim verildiğini belirten Atay, geçen sene sonunda devlet başkanlarının bir araya geldiği zirvede Türk devletleriyle imzaladıkları ortak metne sadık kalarak, bu yıl ilk defa Azerbaycan ile uzaktan eğitim kapısının kullanımı konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

"Sistemimizin içerisinde aktif kullanılan 35 binden fazla eğitim var"

Atay, bugün uygulamanın kullanıma açılmasına yönelik imza töreni düzenlendiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce Azerbaycan'a test uygulamasını açtık, arkadaşlarımız oradaki altyapıya baktı. Azerbaycan tarafı gerekli düzenlemeleri yaptı ve deneme sürümünü açtık. Platform, bugün yapılan imza töreni çerçevesinde Azerbaycan'da kullanılır hale gelecek. Sistemimizin içerisinde aktif kullanılan 35 binden fazla eğitim var ve bu eğitimlerden doğrudan yararlanabilecekler. En çok merak edilen konulardan biri dil konusu. Yapay zeka sayesinde dil engel olmaktan çıkıyor, yapay zekayla hem alt yazı şeklinde hem de seslendirme olarak buradaki eğitimleri istediğimiz dile çevirebilir durumdayız. Devletin ilgili kurumları ortak eğitimler yapabilecek. 2. Karabağ Savaşı sonrasında o bölgelere de Azerbaycan eğitim götürmek zorunda. O bölgeler merkeze daha uzak noktalar, haliyle oralara ulaşmak, oradaki personele eğitim vermek güç bir durumken bu araç sayesinde oradaki personeli çok rahat eğitebilecekler."

"Bir ilki paylaşmış oluyoruz"

Atay, sisteme Azerbaycan tarafından da yeni eğitimlerin ekleneceğini, böylece Türkiye'deki kamu personelinin de bunlardan rahatlıkla yararlanabileceğini bildirdi.

"Bizim çalışmalarımıza göre dünyada ortak bir platformu kullanan iki ayrı ülke yok. Bu bağlamda bir ilki paylaşmış oluyoruz." diyen Atay, platformun başka ülkelerle kullanılmasına yönelik KKTC ile çalışmaların devam ettiğini, bu hafta Kazakistan'dan ilgili kurumlarla çalışmalar gerçekleştireceklerini söyledi.

Atay, bu çalışmaları Türk devletleri topluluğu başta olmak üzere ilgili bütün kesimlere açabilecek teknik altyapıya ve içeriğe sahip olduklarına işaret etti.

"Azerbaycan'ın kazandığı tecrübelerin platforma dahil edilmesini temin edeceğiz"

Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi Rektörü Urkhan Alakbarov da desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine teşekkür etti.

Bu uygulamanın kamu yönetimi açısından çok önem arz ettiğini vurgulayan Alakbarov, şunları kaydetti:

"Salim Bey'in yönetiminde İnsan Kaynakları Ofisinin 35 bin videoluk paketi, bedelsiz şekilde Azerbaycan'daki kamu personelinin de hizmetine açması bizim açımızdan çok önem arz etmektedir. Bugün İnsan Kaynakları Ofisinin Uzaktan Eğitim Kapısı'nı bize açması, kamu yönetimi açısından Azerbaycan'ın daha da ilerlemesine yardımcı olacaktır. Azerbaycan'ın da kazandığı tecrübelerin bu platforma dahil edilmesini temin edeceğiz."