Adaylar, 27-28 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter dökecek. Üniversiteler de adaylar için bölüm, fakülte ve meslek seçimlerine ilişkin tanıtımlarını internet ve sosyal medya üzerinden yapmaya başladı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, adayların, drone görüntülerinden oluşturulacak bir video ile canlı kampüs turu yapabilecekleri bir sunum yayınlamayı planladıklarını söyledi.

"Eminim ki ülkemizin farklı şehirlerindeki üniversite adayı öğrencilerimiz, dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip ODTÜ'yü büyük bir keyifle izleyecekler."

Öğrencilere ışık tutacak

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise, "Tanıtımlarımızda fakültelerin 1 dakikalık tanıtım filmleri veya görselleri sunuluyor. Moderatör eşliğinde dekanlar sunum gerçekleştiriyor ve gelen soruları yanıtlıyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen de üniversitenin her bölümünden öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilecek canlı sunumların, aday öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine ışık tutacağını anlattı.