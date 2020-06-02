Özel okullarda, ihtiyaç duyulan alanlara göre, üç haftadan az olmamak şartıyla telafi eğitimleri yapılacak. 15 Ağustos'tan sonra başlayacak eğitimler yüz yüze gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle örgün öğretime 16 Mart'ta ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitimle ders başı yaptı. Özel okullar, yeni süreçte uzaktan eğitimden öğrencilerin ne kadar faydalandıklarını ölçecek. Yüz yüze telafi eğitiminin planlaması buna göre yapılacak.

Öğrencilerin sürece uyum sağlaması için velilere de büyük görev düşüyor. Eğitim Uzmanı Süleyman Beledioğlu, çocukların telafi faydasına ikna edilmesi durumunda eğitimden üst düzey yararlanacağını, onun da çocuğun sonraki sınıflardaki dersleri daha kolay anlamasını sağlayacağını söyledi.

Uzmanlar, ailelerin tatil planlarını da telafi eğitimi takvimine göre yapmalarını belirtiyor.