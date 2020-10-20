Haber Giriş: Kaynak: AA
Ülkelerinde görev yapmak isteyen Azerbaycanlı doktorlara kolaylık
[Fotoğraf: Freepik]
Yükseköğretim Kurulu, Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle tıbbi destek sağlamak üzere geçici süreyle ülkelerine dönmek isteyen Azerbaycanlı doktorlara gerekli izinlerin verilmesi için kolaylık sağlanmasını istedi.
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Azerbaycanlı doktorların görev yaptığı 14 üniversitenin rektörlüğüne yazı gönderildi.
Yazıda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılar nedeniyle, Türkiye'de tıp fakültelerinde görev yapan Azerbaycanlı doktorların ihtiyaç duyulan tıbbi desteği sağlamak için gönüllü olarak ülkelerine gitmek üzere Azerbaycan Büyükelçiliği'ne başvurdukları anlatıldı.
YÖK'ün yazısında, üniversitelerden konuya olumlu yaklaşılarak mevcut mevzuat kapsamında Azerbaycan vatandaşı doktorların talebinin değerlendirilerek gereğinin yapılması istendi.
Etiketler: AzerbaycanSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:06
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