Okul öncesi ve birinci sınıflar okula başladı. Daha sonra ilkokulların tamamı ile 8 ve 12'inci sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Peki tüm sınıflarda yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek?

Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan, okulların açık kaldığı 2 haftadaki verilerin değerlendirileceğine işaret etti: “Bir 14 günü görelim gerekirse 1 hafta daha takip edip ona göre karar vermek daha doğru olacaktır.”

Okullarda vaka sayısı çok az

Okullarda şu ana kadar çok az sayıda vakaya rastlandığını açıklayan İlhan, “Okul içinde çıkan vaka sayısı çok az. Bu çocuklar evde de enfekte olmuş olabilir okulda da enfekte olmuş olabilir ama çok sınırlı sayıda” dedi.

Çocuklar kurallara uyuyor veliler uymuyor

İlhan’ın yüz yüze eğitimde öğrencilerin kurallara riayet ettiğine dikkat çekti ama velileri uyardı: Velilerimiz okulların girişinde ve çıkışında çok kalabalık yapıyorlar. Çocuğu bıraktıktan sonra okulun önünden ayrılmak gerekiyor. Çıkışta özellikle çocuklarımız kalabalık bir şekilde çıkarken çok yakın temasta bulunuyor. Veliler arasında maske takmayanlar. Okul önünde sigara içenler var.”

Milli Eğitim Bakanlığı okullardan gelen tüm verileri değerlendiriyor. Hem bu veriler hem de bilim kurulunun tavsiyesi önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitimin seyrini belirleyecek.

