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Uşak'taki köy okullarında 5 gün yüz yüze eğitim
[Fotoğraf: Arşiv]
Uşak'a bağlı köylerdeki ilk ve ortaokullarda yarından itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlama kararı alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı.
Toplantıda, köylerdeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere, yarından itibaren hafta içi 5 gün yüz yüze eğitim verilmesi kararlaştırıldı.
Kararda, yüz yüze eğitimin yapılacağı okullarda Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim Milli Eğitim BakanlığıSon Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 15:04
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