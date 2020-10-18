Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uşak İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandı.

Toplantıda, köylerdeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere, yarından itibaren hafta içi 5 gün yüz yüze eğitim verilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, yüz yüze eğitimin yapılacağı okullarda Sağlık Bakanlığının Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alınacağı belirtildi.