Eğitim öğretim yılının başında ücretsiz yemekten faydalanan yaklaşık 1,5 milyon öğrenci bulunuyordu. Öğrenci sayısı daha sonra 1,8 milyona yükseltilmişti. Yarın itibarıyla uygulamayla 5 milyon öğrenciye ulaşılması planlanıyor.

Ağırlığı okul öncesi eğitimde olacak şekilde başlatılacak, kademeli olarak ilköğretim ve ortaöğretimi de kapsayacak uygulama için valiliklere Yemek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzu gönderildi.

Resmi kurumlarda okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklara haftanın beş günü, günlük bir öğün beslenme verilecek.

Ana sınıfı bulunan birleştirilmiş sınıflı ilkokullara devam eden öğrenciler de günlük beslenme hizmetinden yararlandırılacak. Yatılı bölge ortaokullarında eğitim alan ve yatılılık hizmetinden yararlanmayan gündüzlü tüm öğrencilere de günlük bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilecek.

Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokulları ile bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisi de yapıldı.

Kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için beslenme hizmetinin sadece MEB'e bağlı meslek liseleri ve öğretmenevleri ile yemek hazırlayan diğer kamu kurumlarından satın alınarak tedarik edilmesi sağlanacak.

"Yarın menüde etli nohut, pirinç pilavı var"

Bu kapsamda Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Mehmet Meto Anaokulu'nda da son hazırlıklar tamamlandı. Anaokulu personeli, çocukların yemek masalarını dezenfekte ederken mutfak personeli de yarın verilecek yemek menüsünün hazırlığını yaptı.

Mehmet Meto Anaokulu Müdürü Fatma Balıkçı, bir haftalık yemek menüsünde kullanılacak malzemelerin siparişlerini verdiklerini belirterek, "Yarın menüde etli nohut, pirinç pilavı var. Nohudu ıslattık, ön hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Balıkçı, velilere kayıt esnasında çocuklarının sağlık durumuyla ilgili bilgilerin sorulduğunu ve buna göre çocuğun alerjisi olduğu besinlerin verilmeyeceğini söyledi.

Çocukların tüketeceği yemeklerin okul personeli tarafından hazırlandığını dile getiren Balıkçı, "Okul mutfağımız, yemekhanemiz, her türlü imkanımız var. Hem beslenme düzeyi yüksek hem de hijyenik ortamlarda hazırlanan yiyecekleri vereceğiz." diye konuştu.