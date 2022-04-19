Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 16:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
[Fotoğraf: Depo Photos]
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. dönem tercih işlemleri başladı. Tercihler 19-26 Nisan tarihleri arasında yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. dönem tercih işlemleri, bugünden itibaren 26 Nisan saat 23.59'a kadar yapılacak.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Son Haberler
- 17:07
- 16:59
- 16:58
- 16:54
- 16:51
Sıradaki Haber
MEB "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" dersinin müfredatını tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz