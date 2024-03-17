TUS soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınava başvuran adaylar sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığını görüntüleme süreci 27 Mart saat 23.59'da sona erecek.