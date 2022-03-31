Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 12:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından yapılan 2022-TUS ve 2022 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Mart'ta uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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