Anaokulunda başlayan destek 8'inci sınıfa kadar sürüyor. Eğitim masraflarının tamamı karşılanıyor.

Semra ve Enver Yücel Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ihtiyacı olan öğrencilere 'Gelecek Bursu' veriyor.

Vakıf geçen yıl 150 olan burs sayısını bu sene 300’e çıkarmayı hedefliyor.

"Tüm masrafları vakfımızca karşılayacağız"

SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, burs çalışmasıyla ilgili şu şekilde konuştu:

"Tüm eğitim masrafları, yemek masrafları, kitap, kırtasiye, servis aklınıza herhangi bir şey ne gelirse, eğitimle alakalı, öğrencimizin eğitim öğretim hayatını sürdürürken çıkabilecek doğabilecek tüm masrafları vakfımızca karşılayacağız.

Anaokuldan, birinci sınıftan itibaren onun elinden tutuyoruz ve burada herhangi bir sınav, mülakat ya da farklı bir kriter gibi bir değerlendirmemiz olmuyor. Tek şartımız ailemizin ekonomik gücü diyelim. Onu da şu şekilde belirliyoruz. Eğer ailemizde anne ya da baba ya da ikisi beraber asgari ücretle geçiniyorlarsa ya da işsizlerse her türlü başvuruyu yapabilirler."

Burs başvuruları 10 Nisan’a kadar internet üzerinden yapılabilecek.