Eğitim
TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı20 Aralık 2019 Cuma 17:06 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 17:12
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Sonuçlara ÖSYM adresinden ulaşılabilecek.
[Fotoğraf: Freepik]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5-11 Aralık'ta tercihleri alınan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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