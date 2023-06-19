Türkiye'nin Üsküp Eğitim Müşavirliği'nden yurt dışı eğitim danışmanlarına karşı uyarı

Son zamanlarda artan ve Türk öğrencilerin ülkede eğitim konusunda mağduriyetine neden olan sözde yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan kişi ve kuruluşlara karşı öğrenciler uyarıldı.

Kuzey Makedonya, üniversite eğitimi için Balkanlar'da en fazla tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Ülkede yaklaşık 4 bin Türk öğrenci çeşitli üniversitelerde eğitim görüyor.

Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, "Başta Kuzey Makedonya olmak üzere 79 ülkede Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Müşavirlikleri ve Ataşelik olarak dış temsilciği bulunduğu, herhangi bir ülkede eğitim alma kararı verilmeden önce bu ülkelerde bulunan Büyükelçilik Eğitim Müşavirliklerinden üniversiteler ve eğitimle alakalı diğer konular hakkında bilgi alınması" çağrısı yaptı.

Eğitim müşavirliğinin öğrencilere ve velilerine üniversiteler hakkında detaylı bilgi verebileceği, oturum alması gereken öğrencilere yardım edileceği, üniversitelerin tanınırlığı ile diploma denkliği konularında bilgi verilebileceği böylelikle velileri gereksiz harcamalardan koruyarak eğitim sürecinin daha sağlıklı işletileceği vurgulandı.

Öğrencilerin eğitim müşavirliklerine sosyal medya, e-posta veya telefon yoluyla ulaşabileceği belirtildi.