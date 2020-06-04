Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve öğretim üyelerinin makam odalarından katıldığı dijital mezuniyet törenine öğrenciler ve aileleri evlerinden kendi bilgisayarları üzerinden bağlandı.

“Şartlar el verirse coşkulu bir mezuniyet töreni gerçekleştireceğiz”

Fakülte tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan dijital törende Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, “Böyle bir mezuniyet töreni yapmayı arzu etmezdik. Türkiye’nin en büyük Kültür ve Kongre Merkezi bize tahsis edilirken 5 bin kişilik bir salonda bütün Türkiye’ye örnek olacak bir mezuniyet töreni yapmayı hayal etmiştik” diye konuştu.

Şartlar el verirse coşkulu bir mezuniyet töreni gerçekleştirmeyi taahhüt eden Tekin, olmazsa da önümüzdeki yıl mezuniyet törenine bu yıl mezun olan bütün öğrencileri de davet edeceklerini kaydetti.

“Bu yıl fakültemiz 50. dönem mezunlarını veriyor”

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar da konuşmasında, mezuniyet törenlerine çok önem verdiklerini ifade ederek, “Mezuniyet törenini ne yazık ki dijital ortamda gerçekleştirmek durumunda kaldık. Oysa bu törene çok önem veriyorduk. Çünkü bu yıl fakültemiz 50. dönem mezunlarını veriyor. Dile kolay yarım asırdır her yıl mezun veriyoruz” dedi.

Avşar, “Sizleri törensiz uğurlamak istemedik. Madem, dersleri kesmedik ve uzaktan da olsa yaptık; o zaman mezuniyet törenini de böyle yaparız dedik” şeklinde konuştu.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Birincisi Kadir Topal, öğrenciler adına yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Elbette üniversite hayatımızın böyle bir şekilde sonlanabileceği hiç aklımıza gelmezdi. Ancak bu Fakülte’de çok güzel bir 4 yıl geçirdim ve çok güzel dostluklar edindim. Bu 4 yılı dereceyle bitirmeme destek olan aileme, kıymetli hocalarıma, Fakültemizin değerli emekçilerine ve bana bu konuşmayı yapma fırsatı veren Rektörümüze, Dekanımıza ve Dekan Yardımcımıza teşekkürü borç bilirim.”

İletişim Fakültesi dijital mezuniyet töreninde, bu yıl mezun olan öğrenciler geçen yıl mezuniyet törenindeki kep atma görüntüleri eşliğinde temsili olarak kep attılar.