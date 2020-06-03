ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından YKS'ya başvuru sürecinde yaşanan sıkıntıyla ilgili açıklama yaptı.

Hatalı ya da eksik başvuru yapan adaylar için sürenin 4 Haziran gece yarısına kadar uzatıldığını belirten Aygün şunları söyledi:

"YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.

4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir."