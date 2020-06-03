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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye başvuru açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün, "YKS'ye başvuruda sınav ücretini hatalı/eksik işlem nedeniyle ödeyemeyen adaylara 4 Haziran gece yarısına kadar ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı tanınmıştır" dedi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından YKS'ya başvuru sürecinde yaşanan sıkıntıyla ilgili açıklama yaptı.
Hatalı ya da eksik başvuru yapan adaylar için sürenin 4 Haziran gece yarısına kadar uzatıldığını belirten Aygün şunları söyledi:
"YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır.
4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir."
Etiketler: son dakika yks halis aygün ösymSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 16:12
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