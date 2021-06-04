Kazakistan ve Türkiye arasındaki iş birliği eğitim ve ticaret alanlarında da güçleniyor. Ülkenin Almatı şehrinde Türk Kazak İş İnsanları Birliği ve Kazak İngiliz Teknik Üniversitesi (KBTÜ) arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Mutabakat kapsamında ortak staj programları ve insan kaynakları fuarları düzenlecek.

Türk Kazak İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Ciritci şu açıklamaları yaptı:

"KBTÜ ile yapmış olduğumuz memorandumla burada öğrenim gören bütün öğrencilerin staj veya staj sonrası istihdamı ile ilgili çalışma başlattık. Umarım bu tip çalışmalar daha da devam edecek. Bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Daha farklı üniversiteler ile de farklı farklı memorandumlarımız olacak."

Mutabakat kapsamında üniversite öğrencilerine iş adamalarının konuşması düzenlenecek ve eğitim seminerleri yapılacak.

"Türk iş dünyası burada her alanda çok faal"

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, bu iş birliğinin temelinin 4 ay önce atıldığını açıklayarak çalışmaların daha da aktif şekilde yürütüleceğinin altını çizdi:

"Burası Kazakistan’ın önemli üniversitelerinden biridir. Teknik alanda, daha çok mühendislik alanında faaliyet gösteren bir üniversite. Biz tabi iş dünyamızla üniversiteler arasındaki orta ve yüksek öğrenim kurumları arasındaki iş birliğini son derece önemsiyoruz. Çünkü Türk iş dünyası burada her alanda çok faal. Kazakistan’a yetişmiş insan hediye etme noktasında, kalıcı eserler bırakma noktasında, üretim yapma ve istihdam artırma noktasında ciddi faaliyetleri var. Bu iş birliği protokolü ile birlikte daha örgütlü ve organize şekil alacağını umuyoruz."