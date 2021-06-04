2020-2021 eğitim öğretim yılının bitmesine sayılı günler kaldı. Karneler,18 Haziran'da elektronik ortamda erişime açılacak. Ancak, isteyen veliler için basılı karne de verilebilecek.

Sürekli devamsızlığı olanlar sınıf tekrarı yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, 81 ile ilk ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu bir yazı gönderdi.

O yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere ilk ve ortaokul öğrencilerinin devam ve devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.

Ders yılı sonunda yapılan toplantılarda öğrencilerin sınıf geçme işlemleri görüşülmeyecek.

Ancak, sürekli devamsızlığı bulunan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Karne sonrası yaz okulları açılacak

Eylülde ilkokula başlayacak olup okul öncesi eğitim alamamış öğrenciler için yaz okulları açılacak. Bu eğitimlerden okul öncesi eğitim alanlar da faydalanabilecek.

Hem yaz okulu hem de çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta eğitime başlayacak.

Bilgilendirmeler telafi eğitimi için oluşturulan internet sitesinden yapılacak.