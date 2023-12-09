Türk üniversiteleri ''en iyiler'' listesinde

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), çevresel ve sosyal etki ile yönetişim açısından dünyadaki üniversiteleri değerlendirdiği 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'nı açıkladı.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada, QS, "Çevresel sürdürülebilirlik", "Çevre eğitimi ve Çevre araştırması göstergelerini içeren "Çevresel etki"; "Eşitlik", "Bilgi alışverişi", "Eğitimin etkisi", "İstihdam edilebilirlik ve sonuçlar" ile "Sağlık ve refah" göstergelerini içeren "Sosyal etki" ve "Etik", "İşe alma uygulamaları", "Şeffaflık", "Karar alma" gibi faktörleri içeren "Yönetişim" kategorilerine göre dünyadaki üniversitelerin performanslarını değerlendirdiği QS 2024 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na ilişkin Türkiye'ye özel hazırladığı raporu Yükseköğretim Kuruluna iletti.

Rapora göre, dünyadaki en iyi ilk 500 üniversite arasına 6, ilk bin arasına ise 17 Türk üniversitesi girdi.

İlk binde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (221), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) (224), Boğaziçi Üniversitesi (335), Yıldız Teknik Üniversitesi (405), Koç Üniversitesi (408), Hacettepe Üniversitesi (408), Gazi Üniversitesi (537), Dokuz Eylül Üniversitesi (556), Bilkent Üniversitesi (672), Erciyes Üniversitesi (711-720), Sabancı Üniversitesi (731-740), Gebze Teknik Üniversitesi (881-900), Ankara Üniversitesi (941-960), Çukurova Üniversitesi (961-980), Selçuk Üniversitesi (961-980), Marmara Üniversitesi (981-1000), Sakarya Üniversitesi (981-1000) yer aldı.

İTÜ "Çevresel sürdürülebilirlik" göstergesinde lider

QS, kategorilerin yanı sıra, bunları oluşturan göstergelerde de dünyadaki en iyi üniversiteleri sıraladı.

İTÜ, bir kurumun sürdürülebilirlik ve iklim stratejilerine bağlılığını ölçen QS Çevresel Sürdürülebilirlik göstergesinde, rapordaki ifadeyle "mükemmel bir performans" sergiledi. Bu göstergede dünyada 44. sırada olan İTÜ, Batı Asya ülkelerinin üniversiteleri arasında da zirvede yer aldı.

"Eşitlik" göstergesinde dünyada ilk 100 arasına üniversite sokan bölgenin tek ülkesi Türkiye, "Eşitlik" göstergesinde dünyada 99. sıradaki Koç Üniversitesi, 222. sıradaki ODTÜ ve 289. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi ile bölgesinin en iyisi oldu.

"İşbirliği, kaynak paylaşımı ve topluluk katılımı" ölçütlerini içeren "Bilgi alışverişi" göstergesinde de Türkiye bölgesinin en iyi ülkesi olarak öne çıktı. Bu göstergede dünya sıralamasında ilk 100 içinde iki üniversitesi (ODTÜ-95. ve Hacettepe-97.) bulunan Türkiye, Batı Asya'da en üst sırada yer aldı.

Yönetişim kategorisinde üç Türk üniversitesi ilk 100'e girdi

"Etik, işe alım uygulamaları, şeffaflık ve karar alma" gibi faktörlerin değerlendirildiği "Yönetişim" kategorisinde üç Türk üniversitesi dünya sıralamasında ilk 100'de kendisine yer buldu. Üç üniversiteden İTÜ Asya'da 153. sırada yer alırken, Bilkent ve Gazi üniversiteleri ise 174. sırayı paylaştı.

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter da rapordaki değerlendirmesinde, "Türk üniversiteleri sosyal kapsayıcılık ve işbirliğine güçlü bir bağlılık sergiliyor. Bu, ülkenin ilerici eğitim uygulamalarına olan bağlılığını yansıtan övgüye değer bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Sowter, eğitimin kalitesi, kariyer beklentileri ve mezun fırsatlarıyla ilgili konularda üniversitelerin endüstriyle bağlarını güçlendirirken çevresel ve sosyal bilimler alanındaki müfredatlarını ve araştırmalarını geliştirmeye odaklanmaları önerisinde bulundu.