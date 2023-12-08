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Eğitim
AA 08.12.2023 13:18

Bakan Tekin: Mesleki eğitimin kalitesini artırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitimin Yüzyılı'nda, mesleki eğitimin kalitesini daha da artırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Tekin: Mesleki eğitimin kalitesini artırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek için attığımız yeni adımlarla ve kurduğumuz yeni işbirlikleriyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve mesleki eğitimin kalitesinin artmasına katkı sağlıyoruz. Eğitimin Yüzyılı'nda, mesleki eğitimin kalitesini daha da artırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz."

Tekin'in paylaşımında, mesleki ve teknik eğitime ilişkin görüntülerin bulunduğu video klip de yer aldı.

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