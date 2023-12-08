Bakan Tekin: Mesleki eğitimin kalitesini artırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek için attığımız yeni adımlarla ve kurduğumuz yeni işbirlikleriyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve mesleki eğitimin kalitesinin artmasına katkı sağlıyoruz. Eğitimin Yüzyılı'nda, mesleki eğitimin kalitesini daha da artırmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz."

Tekin'in paylaşımında, mesleki ve teknik eğitime ilişkin görüntülerin bulunduğu video klip de yer aldı.