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Eğitim
AA 07.12.2023 10:43

2022'de eğitim harcamaları 587 milyar lirayı geçti

Türkiye'de eğitim harcamaları, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon lirayı buldu.

2022'de eğitim harcamaları 587 milyar lirayı geçti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları 2021'e göre yüzde 69,3 artışla 587 milyar 438 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 113,8'le okul öncesi ve yüzde 74,1'le yükseköğretim oldu.

Türkiye'de eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranı 2021 yılında yüzde 4,8 iken, 2022'de yüzde 3,9'a geriledi. Devlet eğitim harcamasının GSYİH içindeki payı ise 2021'de yüzde 3,5 iken, geçen yıl yüzde 3,1 düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 79,1'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 10 olarak hesaplandı.

Devlet eğitim kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 35,1'i yükseköğretime, yüzde 21,7'si ortaöğretime yönelik oldu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 44,6'sı yükseköğretime, yüzde 31'i ortaöğretime yapıldı.

Öğrenci başına harcama yüzde 60,9 arttı

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60,9 artarak 25 bin 143 liraya yükseldi. Bu harcamanın en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 74,4'le okul öncesi olurken, bunu yüzde 67,7'yle yükseköğretim takip etti.

Geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi ise 50 bin 236 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti.

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