Milli Eğitim Bakanlığı 'sınıf annesi' uygulamasını yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Valiliklere "Mevzuatta Yeri Olmayan Uygulamalar (Sınıf Annesi)" konulu bir yazı gönderdi.

Yazıda, bazı okullarda "sınıf annesi" adı altında velilerin görevlendirildiği, görevlendirilen bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç-gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları yönünde Bakanlığa başvurular yapıldığı aktarıldı.

"Öğrencilerin görüntüleri her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz"

Ayrıca bu kişilerin, kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıkları belirtildi.

Yazıda, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki şu hükümler hatırlatıldı:

"Okul öncesi ve ilköğretim kurumu öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede eğitim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Öğrencilerin; okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz. Ancak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması kaydıyla yayımlanabilir."

"Pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşuyor"

Okullarda, geleceğin teminatı olan çocukların eğitim ve öğretim süreçlerinin, Bakanlığın görevlendirdiği öğretmenler tarafından, milli eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda öğrencilerin üstün yararı gözetilerek, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak bilimsel esaslar çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim kurumlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturduğu vurgulandı.

Valiliklerden, okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.