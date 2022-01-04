İkinci Maarif Kongresi kapsamında gerçekleştirilen çalıştayların sonuç raporlarını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e veren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını söyledi.

Geylan, özellikle kariyer basamakları belirlenirken hizmet yılının ölçüt alınmayarak öğretmenlere yazılı sınav şartı getirildiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenler arasındaki ayrımın kaldırılacağını ifade etmişti. Ancak, TBMM'ye sunulan yasa teklifinde bırakın ayrımı kaldırmayı, eş durumu tayin hakkı dahi verilmemiştir. Türk Eğitim-Sen olarak verilen sözlerin tutulmasını talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Mülakatın olduğu yerde adalet olmayacaktır"

Eğitim çalışanlarının maaşlarının iyileştirilmesi, 2022'de öğretmen atama sayısının artırılması, mazeret tayinlerinde yaşanan problemler ve yönetici atamada liyakat konusu gibi konulara değinen Geylan, şunları kaydetti:

"Mülakatın olduğu yerde adalet olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 23 Ekim 2018'de Vizyon Belgesi tanıtım toplantısında dile getirdiği 'Okul müdürlüğünden MEB'in üst yönetimine kadar tüm eğitim yönetimini dışarıdan müdahalelere kapalı hale getireceğiz.' açıklamasının gereğinin yapılmasını istiyoruz."